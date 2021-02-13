الشحات: مصافحة أبوتريكة؟ إدارة النادي لم تعاتبنا وفوجئنا بقرار الفيفا

تحدث حسين الشحات لاعب الأهلي عن واقعة مصافحة محمد أبوتريكة عقب مباراة بايرن ميونخ، والتي تسببت في إيقافه مع زميله محمود عبد المنعم كهربا عن المشاركة في مباراة البرونزية ضد بالميراس البرازيلي.

صرح الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس "ما حدث تصرف عفوي، لم يستغرق سوى 5 ثوان، ومسؤولو الفيفا والأمن في الملعب لم ينبهونا لوجود أزمة، واعتقدت أنه لا توجد مشكلة خاصة أن الجماهير أجرت مسحة قبل دخول المدرجات، كذلك مسؤولو النادي لم يعاتبونا على الواقعة، وفوجئنا باندلاع الأزمة بعد العودة إلى الفندق، ولم نتوقع قرار الفيفا".

ودافع لاعب الأهلي عن تصرفه قائلا "أي لقطة التي أبحث عنها، نحن نشارك في كأس العالم للأندية، إنها اللقطة الحقيقية".

وأشار "لقد أجريت أنا وكهربا مسحتين، وكانت النتيجة سلبية، لكن للأسف الاتحاد الدولي قرر منعنا من المشاركة في مباراة بالميراس، لكن يبقى الأهم أن الفريق فاز بالبرونزية، لقد كان طموحنا بعد مباراة بايرن ميونخ، إنه الفريق الأقوى في أوروبا".

وعن مواجهة العملاق البافاري، واصل الشحات تصريحاته "مثل هذه المباريات تأتي مرة واحدة في العمر، لقد شاركت ضد ريال مدريد بقميص العين الإماراتي، ولعبت مع الأهلي ضد بايرن ميونخ، وسعيد بهدفي في الدحيل، وهز الشباك في مونديال الأندية بقميص فريقين مختلفين".

في سياق متصل، رفض حسين الشحات التقليل من فريق بالميراس البرازيلي، قائلا "كل الأندية المشاركة في مونديال الأندية أبطال في قارتهم، ومن غير المقبول التقليل من إنجاز الأهلي، لأنه حدث كبير في تاريخ النادي".

وشدد "سعدت للغاية بمساندة جماهير الأهلي للفريق في الدوحة، ولم أصل بعد للمستوى المأمول، الموسم في بدايته، وأعمل بجدية لتحسين أدائي".

وأتم الشحات تصريحاته بمساندة زميليه في خط الهجوم "تحلوا بالصبر تجاه والتر بواليا، فالقادم أفضل، أما مروان محسن فهو من أفضل مهاجمي مصر، إن لم يكن أفضلهم، ولديه الكثير ليقدمه، لكن ينقصه التوفيق، وركلة الترجيح التي سددها أمام بالميراس هي الأفضل بين 10 ركلات، وأتمنى أن يحصل على لقب هداف الدوري".