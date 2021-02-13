 الرئيس الأوكراني يصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل بالإمارات - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل بالإمارات

فلوديمير زيلينسكي
فلوديمير زيلينسكي
أ ش أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 5:46 م

وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال الرئيس الأوكراني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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