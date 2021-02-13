النيابة تطلب تحريات المباحث فى حريق منزل بالدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث فى واقعة نشوب حريق داخل منزل، وكلفت الأدلة الجنائية بسرعة تسليم تقريرها للوقوف على أسباب الحريق.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل إحدى المنازل بمنطقة الدرب الأحمر، فور انتقال قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تبين أن الحريق شب داخل منزل ودفعت القوات بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين.

فيما، دفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات لسحب الكثافات المتوقعة.