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تعرف على أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم

 محمد عنتر:
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 8:02 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 8:02 م

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها الدوري، مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكانت أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة كالآتي:

1- مدة إجازة نصف العام الدراسي بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع إضافي بدلا من يوم 20 فبراير الجاري.
2- إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات طبقا للجداول المعلنة.
3- إرجاء مسابقات قطاع الناشئين بالاتحادات الرياضية حتى بداية إبريل المقبل.
4 - وزيرة الصحة: لدينا مخزون استراتيجي من الأكسجين يصل إلى مليون و160 ألف لتر.
5- وزيرة التضامن: الوضع في الحضانات مستقر رغم أزمة كورونا.


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