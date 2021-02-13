تعرف على أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اليوم

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها الدوري، مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكانت أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة كالآتي:
1- مدة إجازة نصف العام الدراسي بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع إضافي بدلا من يوم 20 فبراير الجاري.
2- إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول بالمدارس والجامعات طبقا للجداول المعلنة.
3- إرجاء مسابقات قطاع الناشئين بالاتحادات الرياضية حتى بداية إبريل المقبل.
4 - وزيرة الصحة: لدينا مخزون استراتيجي من الأكسجين يصل إلى مليون و160 ألف لتر.
5- وزيرة التضامن: الوضع في الحضانات مستقر رغم أزمة كورونا.