وزير الداخلية السوداني يطلع على الأحوال الجنائية والأمنية بشمال كردفان

اطلع وزير الداخلية السوداني عزالدين الشيخ على منصور على مجمل الأحوال الجنائية والأمنية بولاية شمال كردفان وذلك خلال زيارته للولاية، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وجدد وزير الداخلية خلال ترؤوسه اجتماع لجنة أمن الولاية، حرص الدولة على استقرار المواطنين وحمايتهم من كافة المهددات الأمنية ، مشيراً إلى أن حكومة الفترة الانتقالية عقدت العزم علي الخروج بالبلاد إلى بر الأمان ، ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال الخطط الطارئة التى تم وضعها وسيتم تنفيذها بروح وطنية خالصة وبتماسك قيادة المركز والولايات.

واعتبر الأحداث التى شهدتها الولاية دخيلة على إنسان ومجتمع شمال كردفان، مما جعل المركز يهتم باستقرار مواطنى الولاية وحمايتهم وسعيه الجاد لإيجاد المعالجات الاقتصادية والخدمية العاجلة التى تمكن مواطنى الولاية من الحصول على الخدمات الضرورية.

وأكد أن حماية أرواح المواطنين ضرورة قصوى ،وأن القانون سيطال كل من تسبب فى الأحداث تحقيقاً للعدالة، داعياً الى أهمية تنفيذ البرامج الثقافية والرياضية وسط المجتمع، بجانب الاهتمام بالإدارات الأهلية والرموز المجتمعية لدعم التعايش السلمى تعزيزاً للقيم الوطنية بين أبناء الولاية.

من جانبه، أشار والي الولاية خالد مصطفى ادم إلى أهمية زيارة وزير الداخلية ووقوفه على الأوضاع ميدانياً، ما يؤكد اهتمام المركز بقضايا الولايات وحلحلة مشاكلها.

كما أكد والي شمال كردفان أن ما شهدته الولاية مؤخرا يعتبر عملاً منظماً يراد به زعزعة أمن الولاية التى لم تعرف مثل هذه الأساليب وترفضها تماماً.

وأشار إلى قدرة الأجهزة الأمنية بالولاية للسيطرة على الأوضاع الأمنية وضبط المتفلتين.