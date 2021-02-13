مقتل 48 مسلحا من طالبان في عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 18 مسلحا على الأقل من حركة طالبان وإصابة تسعة آخرين، خلال عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم قندهار.

وأوضحت وزارة الدفاع، حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم السبت - أن عناصر حركة طالبان قامت بزرع 20 لغما على جانب الطرق لاستهداف المدنيين والجنود، فيما تمكنت القوات الأفغانية من اكتشاف الألغام وتفكيكها.

وفي سياق متصل.. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 14 مسلحا من حركة طالبان، في إقليم أوروزجان، مشيرة إلى تدمير كميات من الأسلحة والذخيرة خلال العملية العسكرية.

وفي إقليم هلمند، استهدفت القوات الجوية الأفغانية، معقلا لحركة طالبان مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من الحركة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع.