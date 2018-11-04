عمرو الليثي في اليوم العالمي للراديو: الإذاعة المصرية أساس فنون الإعلام

وجه الإعلامي د. عمرو الليثي، تهنئة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، قائلًا إن الإذاعة المصرية هي أساس فنون الإعلام المصري.



وأشاد الليثي، بما قدمته وما زالت تقدمه الإذاعة من دور هام ورسالة إعلامية مهنية.



وأضاف: "بأنني وأن كنت مقدم برامج تليفزيونية فأنا أيضا مقدم برامج إذاعية، وميكروفون الإذاعة لا يقل أهمية عن كاميرا التليفزيون.. بل بالعكس أشعر بسعادة كبيرة أمام ميكرفون الإذاعة".



واختتم الليثي، كلمته موجهًا التهنئة إلى جميع الإذاعيين والإعلاميين في مصر، موضحًا أن هذا اليوم هو يوم تاريخي لما تمثله الإذاعة من أهمية كبيرة في الإعلام المصري.



