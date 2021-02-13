موسكو تطلب توضيحا من تويتر بشأن حظر حساب لوفد روسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن موسكو تقدمت بطلب لموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) لتوضيح أسباب حظر الحساب الرسمي للوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري والحد من التسليح المنعقدة في فيينا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "تم تقديم طلب بالفعل للشركة الأمريكية على أمل أن يكون حظر الحساب يرجع إلى مشكلة تقنية".

وكتب رئيس الوفد الروسي في فيينا قسطنطين غافريلوف، عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ما يفيد حظر الحساب الرسمي لوفد.. واستنكر غافريلوف قيام موقع "تويتر" بحجب حساب الوفد الرسمي فيه، واصفا هذا الإجراء بـ"المراقبة".

وأشار إلى أن خدمة دعم الموقع علق الحساب الرسمي للوفد أمس /الجمعة/، مضيفا: "ما هو السبب؟.. وليس هو موقف روسيا المختلف في تقييم الوضع السياسي الراهن في أوروبا الذي تم عرضه أثناء ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية؟".

وختم الدبلوماسي الروسي بالقول إن "حجب الحسابات الرسمية التي تعكس الموقف الرسمي المبدئي لهذا البلد أو ذاك عبارة عن مراقبة مباشرة".