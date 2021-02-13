قال على عيسى ــ رئيس جمعية رجال الاعمال: إن هناك الكثير من الدروس المستفادة من أزمة كورونا، اهمها ضرورة التركيز على زيادة المكون المحلى للمنتج وعدم الاعتماد على الاستيراد، بجانب تنويع مصادر الامداد حتى لا يجد المصنع نفسه متوقفا عن العمل.

وأضاف عيسى إن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة معدلات نمو اقتصادها وصادراتها بشرط استمرار المحفزات وتفعيل القوانين المشجعة للاستثمار، لجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة للسوق.

محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، قال إن فيروس كورونا أعطى دورس كثيرة للصناع، مؤكدا ان البقاء سيكون للاقوى والاكثر اعتمادا على مكونات محلية الصنع، تعميق الصناعة المحلية من اهم الدروس المستفادة من ازمة كورنا.

وأوضح المهندس ان غرفة الصناعات الهندسية بدأت بالفعل الاستفادة من تلك الدروس بتقليل فاتورة الواردات والاعتماد على مكونات محلية الصنع لتقليل التكلفة وزيادة المزايا التنافسية.

وقال اسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين إن القطاع الذى يستطيع تقليل تكلفة انتاجه هو من سيستفيد من تبعات ازمة فيروس كورنا الذى أعطى فرص كبيرة للصناعة الوطنية ــ على حد قوله.

وأضاف حفيلة ان الشركات التى ستطور نفسها ومواصفتها هى من ستنمو خلال الفترة المقبلة، تخفيض اسعار الطاقة سيعطى مزايا تنافسية كبيرة للمنتج المحلى.

واوضح حفيلة ان الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الدول والشركات ستفرض واقع جديد وهو المنافسة الصعبة لتعويض تلك الخسائر وهو ما يتطلب ضرورة تطوير اداء الشركات والمصانع المحلية حتى تستطيع المنافسة.