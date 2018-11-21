بولندا وسلوفاكيا والتشيك تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

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دعت بولندا مواطنيها إلى الإحجام عن السفر إلى أوكرانيا لغير دواعى الضرورة في ضوء المخاوف المتنامية بشأن هجوم روسي وشيك على جارتها.

وأعلنت وزارة الخارجية في وارسو اليوم السبت أن البولنديين المقيمين في أوكرانيا يجب أن يسجلوا بياناتهم على بوابة حكومية لاحتمال التواصل معهم وإعداد كل شيء للرحيل المحتمل.

وأصدرت سلوفاكيا تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية في براتيسلافا أنه سيتم إجلاء أسر طواقم البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا.

كما حذرت التشيك تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا وبيلاروس، ونصحت مواطنيها بمغادرة الدولتين إن أمكن. ومن المقرر أن تغادر أسر دبلوماسيي التشيك في كييف البلاد.