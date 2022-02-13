 ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا - بوابة الشروق
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ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها في حملة مرورية بطنطا

علاء شبل:
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:12 م

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوكتوك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 22 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

كان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوكتوك، وذلك فى إطار تنفيذا استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


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