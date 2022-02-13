الزمالك: هدف التعادل أمام بترو أتلتيكو قد يكون بوابة العبور للدور المقبل

علق أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد بفريق الزمالك، على تعادل فريقه أمام بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو على أرضية استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في مباراة شهدت تأخر أبناء ميت عقبة بهدفين في شوط المباراة الأول، قبل التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بأقدام محمود حمدي الونش.

وقال أمير في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الروح كانت عالية في الشوط الثاني، استقبلنا هدفين في الشوط الأول، لم يكن هناك شيء نبكي عليه، التغييرات أعطتنا دفعة معنوية".

وأوضح: "بين الشوطين ذكرت اللاعبين ببدايتنا قبل ذلك في الكونفدرالية بالتعثر أمام أتلتيكو، هدف التعادل من الممكن أن يكون بوابة العبور للدور التالي".

واختتم: "أضعنا فرصًا كثيرة جدًا البعض منها بسبب عدم التوفيق وأخرى بسبب قلة التركيز، وكنا نتمنى الفوز بالتأكيد على ملعبنا، ولكن الحمد لله على التعادل بعد التأخر بهدفين".