وكيل التعليم ببورسعيد يتابع برنامجي تنمية القيم والخطة الوقائية من كورونا

تفقد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، البرنامج التدريبي "دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر"، الذي يستهدف مديرى المدارس ‏الإبتدائية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، بحضور الدكتورة مروى مصطفى مدير إدارة التدريب.‏

وقال والي إن برنامج تنمية القيم تنظمه المديرية بدءً من اليوم الأحد الموافق 13 فبراير 2022 ويقوم بها نخبة من محترفى التدريب؛ لتنفيذ برنامج "تفعيل دور ‏المدرسة فى تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديرى المدارس الابتدائية ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية لمدة 5 أيام متواصلة ويستهدف 140 متدربا.‏

وأشار إلى تفقد أيضا البرنامج التدريبي الذي تنظمه المديرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتدريب أعضاء اللجنة الصحية والبيئية بكل مدارس ‏المحافظة والمؤسسات التعليمية، بهدف تنفيذ ومتابعة الخطة الوقائية من فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة ويستهدف 200 متدرب ويستمر حتى 17 فبراير ‏الجاري.‏