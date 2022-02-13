الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 20

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الأحد، نهار طقس معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

مائل للدفء على شمال الصعيد - دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، أما حالة الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الانحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد - مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

الإسكندرية 19 11

وادى النطرون 20 10

طنطا 20 10

شبين الكوم 20 11

دمنهور 20 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 11

السلوم 18 10

سيوة 19 06

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الاسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 11

نخل 21 06

نويبع 22 13

طابا 20 14

كاترين 18 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 22 05

بنى سويف 20 07

المنيا 22 07

أسيوط 23 06

سوهاج 23 06

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

إدفو 26 10

أبوسمبل 25 11

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 22 14