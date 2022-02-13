الهلال السوداني يغلق تدريباته أمام الجماهير استعدادا للأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي الهلال السوداني غلق مقر تدريبات الفريق أمام جماهيره بداية من غدا الإثنين، وذلك قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال.

ويلتقي فريق الهلال السوداني مع الأهلي الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك حتى يحافظ النادي السوداني على سرية تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي، على أن يتم فتح التدريبات في المران الأخير قبل مواجهة الأهلي أمام الجماهير.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.