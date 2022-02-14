وفاة طفلين بعد أكل طعام من سلة قمامة في ماليزيا

توفى طفلان، وكلاهما من ميانمار، بعدما تناولا طعاما بحثا عنه في سلة للقمامة بمنطقة كامبونج بارو سونجاي تيبا بقرية بوكيت مالوت في ماليزيا اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

ووفقا للتقارير، توفي الأخوان نظام الدين / 4 أعوام/ وجمال الدين/ عامان/ بالقرب من منزل للجيران حيث كانت توجد سلة القمامة.

وقال مدير شرطة لانكاوي شاريمان أشاري إنه تم إخطار الشرطة بالحادث عند الساعة 15ر6 مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأحد ، وهُرعت على الفور إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة في بيان مساء اليوم إن "والد الطفلان عثر على نجليه بالقرب من سلة القمامة وهما في حالة مضطربة، ثم نقلهما إلى منزل جاره ، وتوقف الطفلان عن التنفس بعد ذلك بدقائق. واتصل أحد سكان القرية حينئذ بالشرطة".

وقال شاريمان إنه يعتقد أن كلا الطفلين تناولا طعاما استخرجوه من سلة القمامة.