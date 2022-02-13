الرئيس الألماني يتخوف من استمرار احتجاجات كورونا بعد نهاية الجائحة

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تخوفه من استمرار احتجاجات كورونا في ألمانيا حتى بعد نهاية الجائحة.

وفي تصريحات لمحطتي "آر تي إل" و"إن تي في"، قال شتاينماير الذي تم انتخابه لفترة ولاية ثانية اليوم الأحد :" أتخوف من أن هذا النوع من الاحتجاجات الموجه ضد الديمقراطية وعمليات صنع القرار لن ينتهي بنهاية الجائحة وأن المنظمات (الداعمة له) ستبحث عن قضايا جديدة وعن مخاوف جديدة موجودة في المجتمع لكي تستغلها لأغراضها".

وأضاف وزير الخارجية الألماني الأسبق:" وقد يكون من ضمن ذلك مكافحة التغير المناخي أو التدابير المضادة للتغير المناخي".

وعن ناشطي المناخ الذين يغلقون الطرق السريعة، قال شتاينماير:" لدينا ما يكفي من أشكال الاحتجاج المشروعة في ألمانيا" مشيرا إلى أن القانون الأساسي ينص على حرية التجمع لكنه لا يبرر الإفلات من العقاب "إذ يمكن ارتكاب جرائم أيضا أثناء المظاهرات وعلى من يشارك في عصيان مدني أن يستعد لحملات ملاحقة مثل هذه الجرائم".

وفي رده على سؤال عن شعار فترة ولايته الثانية، قال شتاينماير:" أود أن أساعد في ترسيخ موقف بين الشعب الألماني لا ينظر بموجبه إلى الحكومات والديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية بوصفها شيئا غريبا عليه".

وتابع شتاينماير أنه يعتزم تنشيط الناس وإقناعهم بأنه " قد يتعين عليك أن تتحمل المسؤولية بنفسك في الديمقراطية" موضحا أن هذا لا يجب أن يكون بالمفهوم الأضيق للمناصب السياسية " فكل واحد يفكر فيما هو أكثر من تفكيره في نفسه فقط، وكل واحد يفعل شيئا في مجلس البلدية أو في الجمعية من أجل المجتمع، هو تعزيز للديمقراطية".