إلهام شاهين عن جوائز «حظر تجول»: لا يوجد في التاريخ فيلم يفوز بـ12 جائزة دفعة واحدة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بفوز فيلمها «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس بـ12 جائزة بمهرجان جمعية الفيلم، قائلة: «أنا في غاية السعادة لتتويج المجهود الهائل الذي بذل في هذا الفيلم بهذا الكم من الجوائز.. لا أظن أن هناك فيلم في التاريخ فاز بـ12 جائزة دفعة واحدة».

ومازحت إلهام شاهين الحضور أثناء تسلمها الجائزة من الفنان حسين فهمي، معلقة: «أحلى حاجة إنى بستلم الجائزة من الراجل القمر ده، أجمل راجل في مصر حاجة تفتح النفس على الدنيا»، مضيفة: «أنت كنت واحشني ومبسوطة إني شوفتك النهاردة.. زميل وأستاذ ووجودك شرف كبير للمهرجان».