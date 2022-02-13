انهيار عقار بقرية أم قمص بملوي بالمنيا دون أضرار بشرية

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شهدت قرية أم قمص بمركز ملوي بالمنيا، انهيار عقار، دون وقوع أضرار بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغاً من عمليات النجدة، بانهيار عقار بقرية أم قمص بمركز ملوي.

وانتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار وتبين انهيار عقار ملك عبد الغني محمد، فتم إخلاء المنزل، وفصل الكهرباء والمياه دون أضرار بشرية.

من جانبه، كلف اللواء أسامة القاضي، ياسر بخيت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وفريق التدخل السريع والإغاثة بالمديرية بالتوجه على الفور إلى موقع انهيار المنزل وتقديم المساعدات.

وتم حصر الخسائر لتطبيق القرار الوزاري برقم 86 لسنة 2019 الخاص بالتعويضات، ومتابعة الأسرة المنكوبة أول بأول لتلبية احتياجاتها حيث أنها من الأسر المستفيدة ببرنامج تكافل وكرامة.