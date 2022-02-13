القضاء الإداري ترفض دعاوى بطلان قواعد تنسيق الثانوية البريطانية

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض 227 دعوى قضائية أقامها أولياء أمور طلبة الثانوية العامة البريطانية خلال العام الدراسي 2021/ 2022 لإلغاء قرارات إعلان نتيجة تنسيق أبنائهم، وإلزام وزارة التعليم العالي بتعديل الحد الأدنى للقبول في كليات القطاع الطبي والهندسي.

وبحسب الدعاوى فإن وزارة التعليم العالي طبقت قواعد تنسيق محجفة ضد طلاب الثانوية العامة البريطانية، بأن رفعت الحد الأدنى لقبولهم بالكليات الطبية على نحو أدى إلى حرمان الطلبة الحاصلين على نسبة 99% من دخول كليات الطب بالجامعات الحكومية، مؤكدة أن ذلك يحدث في الوقت الذي تفتح فيه الوزارة الباب أمام الطلبة من دول الخليج لدخول كليات الطب بالجامعات الحكومية المصرية بمجموع 75%، متهمين الوزارة بالتسبب في ضياع مستقبل أبنائهم لصالح طلبة الخليج الذين يدرسون بالدولار في تلك الكليات.

وأكدت الدعاوى أن الوزارة لم تلتزم بنسبة الـ5% التي حددها القانون لطلبة الثانوية العامة البريطانية من إجمالي نسبة طلبة الثانوية العامة الملحقين للدراسة بكليات الطب، بل وجعلت بعض الطلبة الحاصلين على المستوى الموازي للصف الثاني الثانوي فقط في مزاحمتهم على المقاعد المخصصة لهم بتلك الكليات.