موسكو: لا نبالي بالعقوبات وكلما ضغط الغرب سيكون ردنا أقوى

أكد سفير روسيا لدى السويد فيكتور تاتارنتسيف، أن موسكو "لا تبالي" بالتعرض لعقوبات غربية إذا غزت أوكرانيا.

وقال تاتارنتسيف لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية في مقابلة على موقعها في وقت متأخر أمس السبت "لا نبالي إطلاقا بعقوباتهم".

وأضاف الدبلوماسي المخضرم "خضعنا في الأساس للعديد من العقوبات وكان لذلك أثراً إيجابياً على اقتصادنا وزراعتنا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وتابع "بات اكتفاؤنا الذاتي أكبر وتمكنا من زيادة صادراتنا، لا أجبان إيطالية، أو سويسرية لدينا، لكننا تعلمنا صناعة أجبان روسية بنفس الجودة باستخدام وصفات إيطالية، وسويسرية"، موضحا أن "العقوبات الجديدة ليست أمراً إيجابياً لكنها ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب".

واتهم الغرب بالجهل بالعقلية الروسية، قائلا: "كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسي أقوى".

وجاءت تصريحاته في وقت تتهم فيه الدول الغربية موسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرتها تقريباً بأكثر من مئة ألف جندي.

وشدد تاتارنتسيف على أن موسكو تحاول تجنب الحرب، قائلا: "هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقاً، آخر ما يريده الناس في روسيا، هو الحرب".