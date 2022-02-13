حركة فتح تشدد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدي للمستوطنين

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شددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الأحد، على ضرورة تصعيد المُقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين، معلنة رفضها المطلق لكل محاولات تهجير السكان الآمنين، وخاصة من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة حيث تواجه عائلات فلسطينية.

جاء ذلك في بيان، في أعقاب اجتماع للجنة المركزية للحركة لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة الفلسطينية في ضوء تصاعد الهجمات الإسرائيلية وما آلت إليه الأوضاع مؤخرا في الشيخ جراح ومواقع المواجهة على اختلافها.

ودعت الحركة أهل القدس خاصة وأبناء الشعب الفلسطيني عامة إلى أداء صلاة المغرب اليوم في حي الشيخ جراح لرفض سياسات التطرف الاسرائيلية والعنصرية والتهجير القسري.

وأكدت اللجنة المركزية دعمها المُطلق لصمود الحركة الأسيرة وتحديها لبطش السجان ورفضها الإذعان لمجمل الخطوات التصعيدية التي تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي، داعية إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات المخصصة لإسناد الأسرى.