الرئيس الألماني يؤكد رغبته في مواصلة النقاش مع مناهضي سياسة كورونا

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه لا يعتزم الإحجام عن النقاش مع معارضي سياسة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد من الراديكاليين ومروجي العنف.

وقال شتاينماير في خطابه اليوم الأحد في برلين بعد إعادة انتخابه رئيسا لألمانيا: "إلى أولئك الذين ينشرون الكراهية والأكاذيب في ظل محنة الوباء، الذين يطلقون العنان لخيالهم مخترعين (دكتاتورية كورونا) ولا يتراجعون عن التهديد والعنف ضد أفراد شرطة وممرضات ورؤساء البلديات، إلى أولئك جميعا أقول: أنا هنا، سأبقى".

وأضاف قائلا: "لن أخجل من الجدال بصفتي رئيسا اتحاديا، الديمقراطية بحاجة للجدال. ولكن هناك خط أحمر عند الكراهية والعنف. ويتعين علينا التمسك بهذا الخط الأحمر في هذا البلد".

وحذر الرئيس الألماني من الاستخفاف بالتحديات التي تواجهها الديمقراطية، وقال: "مناهضو الديمقراطية من الخارج والداخل يزرعون في ظل الوباء، الشك في قدرتنا على التصرف وفي مؤسساتنا وفي عالمنا الحر ووسائل إعلامنا الحرة".

وأكد شتاينماير قائلا: "خلّف الوباء جروحا عميقة في مجتمعنا. وإنني أود المساعدة في علاج هذه الجروح".

كانت الاحتجاجات الأحدث على سياسة احتواء كورونا قد اندلعت أمس السبت حيث نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية.