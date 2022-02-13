الصحة السعودية: المنحنى الوبائي لكورونا تمت السيطرة عليه

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا تمت السيطرة عليه، كما أن هناك انخفاضًا في الإصابات اليومية والحالات الحرجة، مؤكدًا أن الجائحة لم تنته وهناك دول استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وأوضح العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، لبحث مستجدات كورونا بالرياض، أن هناك فرصة لإصابة الشخص بمتحور أوميكرون مرة أخرى سواء تلقى اللقاح أو لم يتلقاه، مبينا أن معدل حضانة أوميكرون للمصاب حوالى 3 أيام.

وأضاف وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، أن المملكة دائما يشار لها بأنها من أفضل دول العالم في التعامل مع كورونا، وأن منظمة الصحة العالمية تدعو الدول للاقتداء بالمملكة في مواجهة الفيروس.

من جهته، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إلى أن نسبة التحصين في القطاع العام وصلت إلى 97% سواء بالتحصين عبر جرعتين أو أكثر تم تلقيها لكافة الموظفين، كما بلغت نسبة المحصنين للعاملين في القطاع الخاص أكثر من 95% بجرعتين أو أكثر، مشيدا بالوعي الصحي للمجتمع.

وأكد آل حماد أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تستكمل جولاتها الرقابية على مستوى مناطق المملكة، للتأكد من مدى التزام المنشآت والأفراد العاملين لديها.