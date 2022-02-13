 أمن المنافذ يضبط 48 قضية متنوعة خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أمن المنافذ يضبط 48 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:10 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 12:10 م

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 48 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و38 قضية في مجال الأمن العام، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 284 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط ألف و724 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ... ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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