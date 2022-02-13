صور - فريقا بورجوس وليكلاند سيتي لكرة السلة يزوران الأهرامات

حرصت بعثة فريقي بوروجوس الإسباني وليكلاند سيتي الأمريكي على القيام بزيارة الأهرامات أمس السبت، وذلك خلال تواجدهما بمصر على هامش بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

وجاءت الزيارة بناءًا على طلب الفريقين، حيث أنهما أكدا على أنها فرصة لا تعوض، وعلى أنه من المستحيل أن يكونوا في مصر ولا يقوموا بزيارة الأهرامات.

وقام أعضاء بعثة الفريقان بالتقاط عدد من الصور التذكارية، والتجول داخل الأهرامات ومشاهدتها عن قرب والاستمتاع بها، وأكدا على سعادتهما الكبيرة بهذه الزيارة الرائعة.

وتأهل فريق بوروجوس الإسباني إلى نهائي كأس العالم للأندية بعدما تفوق على الزمالك، بينما تعرض ليكلاند ماجيك الأمريكي للهزيمة من فلامنجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.