وزير الزراعة التركي: 2000 شركة تركية تعمل في قطاع الأغذية بالإمارات

أكد بكر باكدميرلي، وزير الزراعة والغابات التركي، أن الإمارات الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر حليفاً اقتصادياً موثوقاً، وسوقاً استراتيجية للسلع والمنتجات التركية، تعزز أعمالها في منطقة الخليج العربي.

وأشار باكدميرلي إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة تركية تعمل في مجال الطعام والأغذية في دولة الإمارات.

ووفق ما نشرته صحيفة البيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاحد ، جاء ذلك خلال مؤتمر أقامته رابطة مصدري منتجات الأغذية التركية مؤخراً في مركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

وقال باكدميرلي: "نقوم بالكثير من الأعمال والأنشطة الترويجية؛ من تنظيم فعاليات للتعريف بالمنتجات التركية، ولقاء شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة التجارية هو أمر مميز وفعال بلا شك، ودعني أقول إننا مدركون لأهمية سوق الإمارات؛ ولذلك نقوم بما نقوم به من أنشطة وبرامج للتعريف بالمنتجات التركية في الإمارات، وبالتأكيد هذا هو سبب وجودنا في معرض إكسبو2020 دبي أيضاً، حيث تحاول الكثير من الشركات التركية التعريف بمنتجاتها".

وأضاف باكدميرلي أن "تركيا واحدة من أفضل عشر دول في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وهي ناجحة للغاية من حيث قدرتها على الإنتاج، تصل صادرات تركيا إلى معظم دول العالم، فنحن نصدر إلى 200 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "هذا يدل على جودة المنتجات التركية وتوافرها وشهرتها المستحقة، ومنتجاتنا متنوعة جداً، كما أن السوق التركي من حيث الإنتاج الزراعي ومن حيث معالجة الأغذية هو سوق راسخ للغاية".