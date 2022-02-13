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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليــوم الأحد، عن انخفاض بنسبة 63.1% في عجز الميزان التجاري في شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2021، إلى أنه بـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 1.19 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2021، مقابل 3.22 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة إنخفاض قدره 63.1 ٪.

وقد ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 80.6 ٪ حيـث بلغـت 4.48 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: ( أسمدة بنسبة 83.3 ٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبـة 51.9 ٪، فواكه طازجه بنسبة 50.2 ٪، ملابس جاهـزة بنسبــة 31.5 ٪ ).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات مسطحه بالدرفله من حديد أو صلب بنسبه 14.2 ٪ ، قضبان وعيــدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 11.4 % ، بلاط وادوات صحيه خزفيه بنسبة 13.6٪ ، منتجــات البــان بنسبة 8.9 ٪ ).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.5٪ حيث بلغت 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2021 مقابـــل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (قمح بنسبة 6.1 ٪، سيارات ركوب بنسبه 15.6 %، لحــوم بنسبه 21.4% ، ذره بنسبة 32.5 ٪).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (منتجات بترول بنسبة 78.6 %، نحاس ومصنوعاته بنسبـة 60.3 ٪، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 37.9٪، لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 35.0٪).