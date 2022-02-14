أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أهمية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لمتابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.

وأضافت يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن البورصة المصرية تعاني نقصًا حادًا في السيولة، حاليًا، والاقتصاد المصري من أقوى اقتصادات الشرق الأوسط، لافتة إلى أن الكثير من شركات الخليج يتقدمون للاستحواذ على شركات مصرية في عدة قطاعات.

وتابعت عضو البورصة المصرية، أن هذا الأمر يعني أن الطروحات تجذب سيولة جديدة؛ وكل ذلك يصب في صالح الاقتصاد المصري، مؤكدة أننا نحتاج للترويج للبورصة المصرية، وإعادة صياغتها، لافتة إلى أن المؤسسات الدولية تشيد بها على مستوى العالم، والاقتصاد المصري استطاع التعافي عبر خطة جبارة.

وأوضحت رانيا يعقوب، أن الدولة تتجه لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مطالبة بوجود محفزات لهذاالأخير عبر تقديم تخفيض ضريبي للشركات الخاصة التي سيتم طرحها في البورصة بنسبة 50% لمدة 5 سنوات؛ وهو أمر سيجعل هناك عائدًا للاستثمار.

وأكدت عضو مجلس إدارة البورصة، أن ارتفاع معدلات التضخم في العالم أثرت على البورصة المصرية، مشيرة إلى أن طرح بنك القاهرة هام جدًا، وكذلك شركة العاصمة الإدارية والتي أعلن الرئيس السيسي عن طرحها في البورصة خلال عامين، مشيرة إلى أن الطرح الخاص يكون لرجال الأعمال ذات الملاءات المالية العالية.

وأشارت رانيا يعقوب، إلى أن النسبة الأقل (5%) هي التي يتم طرحها في القطاع العام، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات في عام 2002 دفع الاقتصاد المصري للأمام بصورة كبيرة، مؤكدة أن طرح شركات الخدمة الوطنية يوفر سيولة، ويشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في البورصة.