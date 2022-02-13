 قرار جمهوري بإضافة كليتين جديدتين بجامعة النهضة - بوابة الشروق
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قرار جمهوري بإضافة كليتين جديدتين بجامعة النهضة

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 4:37 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.

وتضمن القرار إضافة كليتي الفنون الجميلة والعمارة.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.


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