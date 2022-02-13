قرار جمهوري بإضافة كليتين جديدتين بجامعة النهضة

الأكثر قراءة
خاص- بنك أبوظبى الأول يعتزم زيادة قيمة عرض الاستحواذ على مجموعة هيرمس
رسميا - النتيجة النهائية لانتخابات الزمالك بالأصوات
بعد فوز مرتضى منصور.. قائمة أحمد سليمان تغادر نادي الزمالك
تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد حتى 2026
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.
وتضمن القرار إضافة كليتي الفنون الجميلة والعمارة.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية.