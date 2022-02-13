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واشنطن: الصين لن تستطيع تخفيف أضرار العقوبات على روسيا


نشر في: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:38 م | آخر تحديث: الأحد 13 فبراير 2022 - 8:38 م
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، إن الصين لن تستطيع تخفيف الأضرار التي ستلحقها أي عقوبات غربية جديدة بروسيا، والتي يمكن فرضها في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا.

وأضاف في حوار مع قناة cbc الأمريكية، أن "الصين لن تكون قادرة على تعويض روسيا عن الخسائر التي ستتكبدها إذا اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدابير اقتصادية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والدول الغربية والديمقراطيات الرائدة الأخرى تمثل أكثر من 50% من الاقتصاد العالمي، فيما الصين وروسيا تمثلان أقل من 20%".

وتابع قائلا: "النقطة الثانية، التي ربما تكون أكثر أهمية، هي أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر ثقة في أنفسنا.. أعتقد أن إحدى المشكلات المتعلقة بالمناقشات الجارية في واشنطن هي أن هناك قدرا كبيرا من الاهتمام بالأدوات التي تمتلكها الصين وروسيا، والقليل جدا من الاهتمام بشأن أدواتنا وقدراتنا وقوتنا وقدرتنا على تقوية الغرب وجعلها أكثر حزما وهادفة، لتقوية وحدة الناتو وتقوية التحالف عبر الأطلسي أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث".

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط تقارير مخابراتية أمريكية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما تنفيه موسكو.

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