20 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 2 سفينة حاويات.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 2 سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.