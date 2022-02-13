شبكة ريدت للتواصل الاجتماعي تطرح أدوات جديدة للمحادثة بين المستخدمين

أعلنت شبكة ريدت للتواصل الاجتماعي، إضافة أدوات جديدة إلى قائمة أدوات التواصل المسموع بين المستخدمين، في إشارة إلى أن الشبكة تجرب منح المستخدمين المزيد من وسائل المحادثة حول الموضوعات المختلفة.

كانت الشركة التي تدير الموقع والمنتظر طرح أسهمها في البورصة بحلول الشهر المقبل، قد كشفت عن خدمة المحادثة الصوتية المباشرة باسم "ريدت توك" في أبريل الماضي. والآن تقول شركة ريدت إنها ستعرض أدوات المحادثة الصوتية المباشرة في أعلى الصفحة كجزء من التجربة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الخاصية ستسهل على المستخدمين العثور على المحادثات الصوتية المباشرة. كما سيكون في مقدور المستخدمين سماع تسجيلات محادثات ريدت توك والمشاركة في المحادثات عبر نسخة الإنترنت الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي. ويمكن لمستخدمي خدمة ريد ت توك استخدام النصوص والرموز التعبيرية أثناء المحادثة الصوتية أيضا.

وقال تيم راتشميديت، رئيس إدارة إعلام المستهلكين والمنتجات في شركة ريدت، إن منصة "ريدت هي المكان الذي يمكن للناس أن يأتوا إليه للنقاش حوالي أشياء يهتمون بها. لذلك فإن إتاحة ذلك لهم باستخدام وسائط متعددة جديدة أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".