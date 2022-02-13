رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود وزير الأوقاف للتصدي للإساءة للإسلام التي يسببها الإرهاب

وأشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، باتحاد الأوقاف العربية وجهود الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف وهي المحاولات التي أدت لها الجرائم الإرهابية التي تفاقمت مؤخرا وتعاني منها معظم الدول العربية، وتؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.

وشدد "العسومي" على أهمية التكاتف وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف الفكري باعتباره القضية الأبرز على الساحة حاليا والتي أصبحت تهدد استقرار المجتمعات والسلام العالمي، ولمكافحة الكراهية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي، والنائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، في الاجتماع التشاوري لاتحاد الأوقاف العربية، بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك على هامش مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة يومي 12 و13 فبراير الجاري تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".