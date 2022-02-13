تجدد المظاهرات في سائر أنحاء ألمانيا احتجاجا على إجراءات كورونا

نزل الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في العديد من المدن الألمانية اليوم السبت احتجاجا على الإجراءات المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

نظمت أيضا مظاهرات للاحتجاج على هذه المظاهرات المعارضة لإجراءات كورونا في أماكن عديدة من فلنسبورج في الشمال إلى فرايبورج في الجنوب، ومن ترير في الغرب إلى كوتبوس في الشرق.

وأحصت الشرطة في فرايبورج وبرلين على سبيل المثال حوالي ثلاثة آلاف مشارك بكل من المدينتين، وفي أوسنابروك تجمع 1200، وفي شفيرين أكثر من 600 وفي إيرفورت حوالي 150 متظاهرا، وفي زالتسجيتر تشكل موكب سيارات من حوالي 20 مركبة.

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات والمظاهرات المضادة مرت سلمية في الغالب.

وتم في براندنبورج على نهر الهافل فضت الشرطة اليوم مظاهرة غير مصرحة – كما حدث مصب هذا يوم الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إنه كانت هناك عدة حالات تحفظ على أشخاص واحتجز اثنان من المشاركين.

كما تعرفت الشرطة في كوتبوس على عدة مجموعات كانت قد طالبتهم مرارا بإنهاء التجمعات.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تم تطويق مجموعة من أفراد الشرطة.

ومنذ أسابيع يتظاهر معارضو إجراءات كورونا على نحو متكرر .