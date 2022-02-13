مبعوثة أمريكية: طالبان اعتقلت 29 امرأة في أفغانستان

قالت مبعوثة الولايات المتحدة المكلفة بملف حقوق النساء الأفغانيات رينا أميري، أمس السبت، إن طالبان اعتقلت 29 امرأة وعائلاتهن في كابول، ما يزيد المخاوف بشأن تزايد أعداد الأشخاص المعتقلين إلى أجل غير مسمى في أفغانستان.

وأوضحت رينا، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الجمعة، ولكن تم إزالتها، أن عددا من النساء كن من بين 40 شخصا اعتقلوا أمس الجمعة، مضيفة: "هذه الاعتقالات المجحفة يجب أن تتوقف".

وأكد عدد من المصادر الأخرى اعتقال العديد من النساء في كابول، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يساورني قلق متزايد إزاء سلامة الناشطات المفقودات في أفغانستان. لقد اختفت العديد منهن، ولم يسمع البعض عنهن منذ أسابيع، أحث طالبان بقوة على ضمان سلامتهن حتى يتمكن من العودة إلى ديارهن".

وأفرجت حركة طالبان، أمس الجمعة، عن مجموعة من الصحفيين بينهم أجنبيان بعد أن تسببت أنباء اعتقالهم في احتجاج دولي. كما أطلقوا سراح ناشطة اختفت بعد مشاركتها في احتجاجات لحقوق المرأة، وسط ضغوط دبلوماسية متزايدة بما في ذلك من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

لكن لم يتم إطلاق سراح ناشطات أخريات، تم اختطاف بعضهن من منازلهن في منتصف الليل بحب ما ذكرته صحيفة جارديان.

في المقابل، نفت شرطة طالبان ووزارة الداخلية أي دور لها في اعتقالهن.

ونددت جماعات حقوقية بحالات الاختفاء، باعتبارها حملة ترهيب بعد أن أدخلت طالبان قواعد قمعية منها منع الفتيات من التعليم الثانوي، والنساء من معظم الأعمال خارج قطاعي الصحة والتعليم.