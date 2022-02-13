أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تتعهد بالعمل لمنع التصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا

أعرب وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية ، أنتوني بلينكن ويوشيماسا هاياشي وتشونج ايوي-يونج عن التزامهم، بالعمل معا لردع المزيد من التصعيد الروسي، على طول الحدود مع أوكرانيا وأدانوا إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية مؤخرا.

كما شدد الوزراء في بيان مشترك بعد محادثات موسعة في هاواي عن "الأهمية الحاسمة" للتعاون القوي بين دولهم من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشوا الحشود العسكرية الروسية، على طول الحدود الأوكرانية و"دعمهم الذي لا يتزعزع لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أمرت موظفيها غير الضروريين بـ"مغادرة السفارة في العاصمة الأوكرانية، كييف ووقف الخدمات القنصلية هناك.

ورفضت روسيا مرارا الاتهامات بأنها تعتزم غزو أوكرانيا، متهمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) بتهديد أمنها بدراسة ضم أوكرانيا في التحالف العسكري.