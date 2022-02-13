حددت الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم، جلسة 13 أبريل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 12 متهما فى أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الذكرى الثالثة للثورة".

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامهم فى ذات القضية.

وتعود وقائع القضية، إلى أحداث العنف التى وقعت عام 2014 بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 متهمًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا، بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.