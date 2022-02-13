معلمة الدقهلية: «تلقيت تهديدات بالقتل من أولياء أمور لمنعي غش أبنائهم»

كشفت وداد حمدي، معلمة الدقهلية ورئيس لجنة الامتحانات بمدرسة محمد الشقيرى بالسنبلاوين، عن تلقيها تهديدات بالقتل بسبب منعها محاولات غش الطلاب خلال سير الامتحانات وأن زملائها حاولوا تحذيرها بسبب غضب أولياء الامور لمنعها غش أبنائهم.

وأضافت، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أن لديها مبدأ تقاتل عليه حتى آخر يوم في عمرها ولو تعرضت لأي اعتداء خلال أداء عملها سوف تموت شهيدة، متابعة: "أنا عندي مبدأ واحنا رايحين نشتغل وبعض الأهالي يهتمون بتحصيل الدرجات وليس التعليم الجيد لأبنائهم".

واستكملت: «الأولاد يهمهم الغش ولا يهمهم المهارات اللي اكتسبوها واللي يهموهم النجاح والمجموع، وفي ناس عندهم أمانة من المدرسين وبتشتغل بضمير، وزملائي حاولوا تحذيري بسبب غضب أولياء الامور لمنعي غش أبنائهم وفي النهاية أشكر الوزير طارق شوقي».