أشاد ألكسندر سانتوس المدير الفني لنادي بترو أتلتيكو الأنجولي بقدرات لاعبيه إثر تعادلهم مع الزمالك في المباراة التي اقيمت أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو على أرضية استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما، في مباراة شهدت تأخر أبناء ميت عقبة بهدفين في شوط المباراة الأول، قبل التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة بأقدام محمود حمدي الونش.

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية، ولم يتوقع أحد في أنجولا أن نتقدم بهدفين في الشوط الأول، والزمالك قدم أمور جيدة في الملعب لتسجيل هدفين في الشوط الثاني للمباراة".

وشدد على أنه بعد تقدم فريقه بهدفين حرص على إغلاق المساحات في الشوط الثاني، موضحا أنه يرفض سقوط لاعبيه على الملعب لإضاعة الوقت لكنهم كانوا يرغبون في تحقيق الفوز في اللقاء.

وتابع: "فخور بلاعبي فريقي جدًا خصوصا في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الزمالك استحوذ أكثر ونحن استطعنا أن نحافظ على التقدم".

وواصل: "أنا ضد سقوط اللاعبين كثيرًا لكن نحن كنا أقرب للفوز وفخور جدًا بلاعبي فريقي رغم أنهم تلقوا هدفًا في آخر ثانية والتعادل ليس سيئًا أمام الزمالك بالقاهرة".

واسترسل: "مجموعتنا قوية جدًا وأنا مقتنع بفريقي جدًا وهم قادرون على الدفاع جيدًا والاستحواذ والهجوم أيضًا، ونحن نثق في أنفسنا ومقتنع بهم".

وأتم تصريحاته: "الوداد والزمالك هما المرشحان للصعود ولكننا سنقاتل للتأهل، وأنا أحب المباريات القوية أمام الفرق الكبيرة".