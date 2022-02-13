مستشار لجنة الحج والعمرة بالسعودية: مستعدون لاستقبال معتمري شهر رجب

كشف مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، سعد بن جميل القرشي، عن تفاصيل استقبال موسم العمرة في شهر رجب، ومن بعدها شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هناك اشتراطات وضحتها المملكة لاستقبال المعتمرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء اليوم السبت، أن الممكلة العربية السعودية على أتم استعداد لاستقبال المعتمرين، وتم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال المعتمرين سواء الخاصة بشركات السياحة أو الفنادق.

وتابع، أنه تم استقبال عدد من الأفواج من الدول العربية كالعراق وتونس، مضيفًا أنه من المتوقع استقبال الأفواج الأخرى خلال الفترة المقبلة كدليل على انتهاء الاستعدادات كافة.

وكان أعلن مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، عن فتح باب استقبال المعتمرين سيتم خلال أيام، كما أعلن أن اشتراطات العمرة من ضمنها أن أي معتمر مطلوب منه الحصول على جرعتين من لقاح كورونا لأداء العمرة.

ويشهد المسجد الحرام توافد أعداد كبيرة من المعتمرين لأداء مناسك العمرة كما توافدت أعداد كبيرة من المصلين للصلاة في المسجد الحرام، بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية للحرم المكي، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.