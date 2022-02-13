توقعات بفوز الرئيس الألماني شتاينماير بولاية ثانية

من المتوقع أن يفوز الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بفترة ولاية ثانية خلال تصويت من المقرر أن تجريه الجمعية الاتحادية الألمانية اليوم الأحد.

وكان السياسي المخضرم /66 عاما/ قد حصل على دعم الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم قبل أسابيع من انتخابات اليوم.

كما أكدت المعارضة المحافظة دعمها لشتاينماير، وزير الخارجية الأسبق والنائب الأسبق للمستشار، ما يعني أنه من المتوقع إعادة انتخابه من الجولة الأولى للتصويت.

ومنصب الرئيس الاتحادي لألمانيا شرفي لحد كبير، إلا أن شاغله يكون مسؤولا عن توقيع القوانين، كما يمثل بلاده في الداخل والخارج، ويعلق على القضايا السياسية.

وخلال ولايته الأولى، دافع شتاينماير عن الديمقراطية الليبرالية في ألمانيا وخلال رحلاته الخارجية. كما ظل يدعو إلى الحوار بين مختلف الخصوم حول القضايا الأكثر حساسية، بما في ذلك خطط فرض التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أن 85% من سكان ألمانيا يرون أنه يقوم بعمله بطريقة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الاتحادية الألمانية تتألف من 1472 عضوا، وتنعقد فقط لاختيار الرئيس.