كويكب أكبر من برج إيفل بـ4 مرات يقترب من الأرض

عرضت وكالة «سبوتنيك» الروسية، مقطع فيديو يرصد اقتراب كويكب أكبر بأربعة أضعاف من برج إيفل، من الأرض وسيطير بجوارها في 4 مارس.

وبحسب ما نشرت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، على صفحتها الخاصة على «تليجرام»، «فإن كويكبا كبيرا 138971 (2001 CB21) يقترب من الأرض، ويبلغ قطر الجسم الكوني نحو 1.3 كيلومتر، أي أنه أكبر بأربع مرات من برج إيفل».

وعرضت الوكالة رسمًا متحركًا لرحلة هذا الكويكب، وتم عمل الرسوم المتحركة بواسطة موظفي معهد M.V. Keldysh للرياضيات التطبيقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بفضل تلسكوب في Altai.

وذكرت الوكالة فإن أقصى مدى لاقتراب الجسم السماوي من كوكبنا سيكون على مسافة 4.8 مليون كيلومتر، مما يستبعد احتمال حدوث تصادم. وتتجاوز هذه المسافة عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.