وزير الثقافة التونسي السابق: استطعنا أن نقيم المواطنة الراقية سينجح الحوار بين الأمم

قال محمد العزيز وزير الثقافة التونسي السابق، إن المواطنة التي نصبوا إليها من خلال مؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي ينبغي ان نبنيها على جملة من القيم اهمها السماحة.

وأضاف وزير الثقافة التونسي، أن السماحة أهم أوصاف الشريعة، وإصلاح الاعتقاد ونشر التسامح، مشيرا إلى أن القوانين لا تغني عن إقامة معالي الأخلاق.

وتابع: "إذا استطعنا أن نقيم المواطنة الراقية سينجح الحوار بين الثقافات وبين الأمم".

وانطلقت أمس فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان: «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، والذي يُعقد بالقاهرة في الفترة من 12- 13 فبراير الجاري، بحضور وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالمين العربي والإسلامي.