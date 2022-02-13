الجزائر: استقرار الوضع الوبائي ولا ضغط على المنظومة الصحية

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر الدكتور رياض مهياوي، إن الوضع الوبائي مستقر حاليا بالبلاد، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية لا تعان من أي ضغط.

وأضاف مهياوي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن معدل الإصابات اليومية في حدود 500 إصابة من بينها حوالي 105 إصابات بالجزائر العاصمة، كما تم تسجيل انخفاض في الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات من 5 آلاف إلى نحو 4600 حالة.

وأوضح أنه من السابق لأوانه القول بأنه تم القضاء على أوميكرون بالرغم من استقرار الوضع الوبائي، داعيًا للتعايش مع الوباء مثل أي فيروس آخر، منوهًا بأن أعداد الملقحين وصل إلى 13 مليونا و516 شخصا، من بينهم أكثر من 6 ملايين تلقوا الجرعتين.