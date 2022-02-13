بريطانيا تسجل 41 ألفا و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 41 ألفا و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و306 آلاف و859 حالة.

وأوضحت الوزارة، حسبما ذكر تليفزيون شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 52 وفاة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 159 ألفا و570 حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 52 مليونا و492 ألفا و276 شخصا، بينما حصل 48 ميلونا و719 ألفا و951 شخصا على الجرعة الثانية، وحصل 37 مليونا و729 ألفا و821 شخصا على الجرعة المعززة.