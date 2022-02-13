رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: السلام الاقتصادي اختراع نتنياهو ولن نقبل به

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن السلام الاقتصادي هو اختراع جاء به رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، للهروب من عملية السلام، مشددا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أبدًا به.

وأضاف فتوح، في حديث لتلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز، مشددا على أن الفلسطينيين لا يطلبون رغيف خبز من أحد، مؤكدا أن السلام السياسي سوف يتبعه نمو اقتصادي، وبالتالي يرفض الفلسطينيون كل المبادرات الكاذبة والوهمية.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد قرر في دورته الأخيرة رفض مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام العادل.