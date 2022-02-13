رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط: مصر خير شاهد على تحقيق مبدأ المواطنة

أكد جينور ميجيلور رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تولي اهتماما كبيرًا بالحوار بين الأديان، فالحوار يعزز مبادئ التواصل الفعال، وأن التفاهم المتبادل بين طوائف المجتمعات.

ونوه بأن الشعوب تحتاج أن ترى قاداتها الدينين والسياسيين يعقدون مثل هذه اللقاءات والنقاشات حتى ينتقل هذا النقاش إلى الأفراد وينعم الجميع بالسلام المجتمعي، وهذه مسؤولية الجميع.

وبين أنه من الأهمية بمكان تعزيز مبدأ المواطنة، وأن مصر خير شاهد على تحقيق مبدأ المواطنة بين جميع طوائفها، ولتحقيق هذا الهدف لابد من التعاون الوثيق بين جميع أفراد المجتمع.