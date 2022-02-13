موعد وصول بعثة الأهلي لـ القاهرة عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

أعلن النادي الأهلي، عن موعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي يترأسها خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، من الإمارات.

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية عقب الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

وكان الأهلي وصل لدور نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، حقق في ثلاث منها 2006، 2021 و2022 المركز الثالث، وفاز بالميدالية البرونزية، وفي المرة الرابعة نسخة 2012 احتل المركز الرابع.

وتغادر بعثة الفريق مقر إقامتها في أبو ظبي صباح الأحد في طريقها إلى القاهرة، وتصل إلى مطار القاهرة قبل ظهر اليوم.

أعداد كبيرة من جماهير الأهلي في الإمارات حرصوا على التواجد أمام فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاحتفاء بفوز الفريق بالميدالية البرونزية.

وشهد فندق الإقامة توافد عدد كبير من أعضاء الجالية المصرية في الإمارات ومشجعي الفريق، الذين حرصوا على توجيه التحية والهتاف للجهاز الفني واللاعبين على الإنجاز الكبير.