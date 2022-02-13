قبرص تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا إذا كان وجودهم غير ضروري

حثت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الأحد، رعاياها في أوكرانيا على مغادرة البلاد خاصة إذا لم يكن وجودهم في البلاد ضروريا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء قبرص الرسمية "سي إن إيه"، أنه في ضوء التقارير التي تتحدث عن تصعيد محتمل للتوترات في المنطقة، توصي وزارة الخارجية المواطنين بقبرص بمغادرة البلاد إذا كان وجودهم غير ضروري".

ودعت الوزارة مواطنيها إلى تجنب السفر تماما إلى أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بحالة الاضطرابات في المنطقة، كما ناشدت المواطنين الذين يعيشون بشكل دائم أو يتواجدون بشكل مؤقت في أي مكان داخل أوكرانيا، الإعلان عن وجودهم في البلاد وتقديم تفاصيل بشأن قنوات الاتصال الخاصة بهم.